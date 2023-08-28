إل جي تدخل قطاع الرعاية الصحية بجهاز جديد

وقعت شركة ال جي بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات صحة مصر، بمقر الشركة في منطقة التجمع الخامس.

قال محمد جداوي مدير التسويق في شركة إل جي مصر للإلكترونيات إن هذه الشراكة خاصة بالصحة لأن المنتجات الخاصة بنا تسهل على المواطن حياته مع التفكير في صحة أفضل.

أضاف جداوي أن منتج LG pure care ليس مجرد منتج وإنما الغرض التوعية بشأن حياة أكثر صحة.

تابع بيلي كيم رئيس شركة ال جي مصر أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم إحداث ثورة في الرعاية الصحية.

أشار إلى مواجهة مجموعة من الصعوبات وسط انتشار الفيروسات والأوبئة خصوصاً في المستشفيات، موضحاً أن المنتج يعطي هواء مميز ويخلص من الفيروسات المؤدية للحساسية.

أوضح أن ال جي لديها إيمان راسخ أن هذه الشراكة تغير قواعد الصحة مع رعاية المرضى بتقديم منتجات تكنولوجية للاستمتاع بهواء نقي يساعد على الشفاء.

شدد على أن هذا النوع من الشراكة يساهم في التوعية الصحية، مؤكدا التطلع إلى تحسين البيئة الصحية في مصر.