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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بـ 20 جنيهًا للكيلو .. أسعار الأسماك اليوم الإثنين 28 أغسطس 20232 بالمنيا

تعبيرية
تعبيرية

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم الإثنين 28 أغسطس 20232  ، إستقرارا ملحوظا، حيث  تراوح  سعر بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا للكيلو .

وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، والثعابين من 50 لــ  250 جنيهًا للكيلو  ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى  بلغت من  50 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ  265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ  280 جنيهًا للكيلو .

 

 

وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا  للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا  للكيلو ، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200  جنيهًا  للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، والبوري 80 لــ  100 جنيهًا  للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

 

 

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 لــ 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 لــ  370 جنيهًا  ، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 لــ 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ 160 جنيها، وجديرا بالذكر ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر  اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) .

 

وتخضع أعمال الصيد  بنهر النيل في محافظة المنيا ، لحملات تفتيشية  ورقابية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم  شباك  الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .