دعوى قضائية ضد جوجل بشأن مرشحات البريد العشوائي في Gmail

في العام الماضي، رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) دعوى قضائية ضد شركة جوجل متهمة إياها بالتحيز السياسي بشأن مرشحات البريد العشوائي في Gmail. الآن، رفض قاض فيدرالي تلك الدعوى، مشيرًا إلى أن جوجل محمية بشكل فعال بموجب المادة 230 من القانون الأمريكي، وأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لم "تعترف بما فيه الكفاية بأن جوجل تصرفت بسوء نية" من خلال تصفية رسائل البريد الإلكتروني للحملة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. .

وفقًا للدعوى القضائية، قامت Google بوضع علامة على "الملايين" من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ RNC عمدًا على أنها رسائل غير مرغوب فيها، لذلك طلبت المجموعة تعويضًا عن "التبرعات التي يُزعم أنها خسرتها نتيجة لذلك". وكدليل على ذلك، استشهدت بدراسة توصلت إلى أن Gmail كان أكثر احتمالا من ياهو وأنظمة البريد الأخرى لوضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني الجمهورية على أنها رسائل غير مرغوب فيها. (قال أحد مؤلفي الدراسة لصحيفة واشنطن بوست في العام الماضي إن النتائج التي توصلت إليها كانت منتقاة بعناية).



ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دانييل كالابريتا الدعوى بأنها "قضية قريبة"، وقال إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "فشلت في ادعاء ادعاءاتها بشكل معقول" بأن تصفية البريد العشوائي في Google تمت بسوء نية. قالت Google إنه من المحتمل أن يتم وضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني المعنية كرسائل غير مرغوب فيها بسبب شكاوى المستخدمين، وأشارت إلى مشكلات مصادقة نطاق RNC وعمليات البريد المتكررة كمشكلات محتملة أخرى.

قررت المحكمة أيضًا أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ RNC يمكن اعتبارها "مرفوضة" استنادًا إلى قانون CAN-SPAM، وحقيقة أن Google وضعت علامة عليها على هذا النحو مشمولة في المادة 230، التي توفر حصانة للمنصات عبر الإنترنت من المسؤولية المدنية بناءً على الطرف الثالث. محتوى. ومع ذلك، قال القاضي إن الجمهوريين لا يزال بإمكانهم تعديل الدعوى القضائية لإثبات عدم حسن النية من جانب جوجل بشكل أفضل.

ومن المثير للاهتمام أنه خلال الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي، أنشأت شركة جوجل ثغرة تسمح للحملات السياسية بالتهرب من مرشحات البريد العشوائي في Gmail. ومع ذلك، ورد أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لم تستفد من البرنامج. وقد أنهت جوجل التجربة منذ ذلك الحين، بعد ردود فعل سلبية إلى حد كبير من الجمهور.