علوم الأزهر فرع أسيوط تنظم المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة

تستضيف مدينة الغردقة المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية "ICNHBAS 2023" خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 2023. يتم تنظيم المؤتمر من قِبَل كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات بين كلية العلوم جامعة الأزهر والجامعات الأخرى والمراكز البحثية في مصر وخارجها، بالإضافة إلى جهات التمويل والصناعة. يهدف المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية في هذه الجهات.

وقد أشار الدكتور علاء جاد الكريم محمود، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، إلى تسجيل أكثر من 200 باحث حتى الآن للمشاركة في المؤتمر. تمثل هؤلاء الباحثين أحدث التطورات البحثية في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم. ستقدم هذه البحوث رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات في تفعيل مسار البحث العلمي وتقديم الحلول والمقترحات.

وأكد عميد كلية العلوم أن المؤتمر السادس هذا العام سيشهد إضافة محور جديد لأول مرة، وهو دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية. سيشارك عدد كبير من الباحثين الأجانب في المؤتمر، وسيتم عرض هذا الدور الهام للعلماء المسلمين في العلوم الأساسية من خلال أوراق بحثية أو محاضرات تعريفية. سيتم أيضًا عقد عدد من ورش العمل المتخصصة التي تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإعادة التدوير ومواضيع أخرى ذات صلة.

يهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية، بالإضافة إلى الابتكار والمعرفة والبحث العلمي.

من المتوقع أن يكون المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، وتطوير استراتيجيات جديدة لتطبيق هذه المعرفة في إحداث التغيير والتطور في مختلف المجالات.