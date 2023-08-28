خبير: مصر القبلة السياحية لمشاهير العالم (شاهد)

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن مصر هى القبلة السياحية لمشاهير العالم، خاصة وأن هناك عدد من المناسبات العالمية عقدت في مصر.

وتابع "كارم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم الإثنين، أن مصر الفترة الماضية كانت محط أنظار المشاهير ونجوم العالم، وهو ما يساعد على تنشيط الحركة السياحية في مصر بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن زيارة المشاهير لمصر والتقاطهم لصور تذكارية في عدد من معالمها السياحية ونشر الصور على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في الترويج السياحي لمصر.

وواصل كارم أن نسبة مشاهد صور الممثل التركي بوراك في منطقة الأهرامات بمصر تخطت 3 مليون مشاهدة.

وأكمل أن السوق السياحي بمصر متنوع مما يجعل الكثير يرغب في زيارة المعالم المتعددة بمختلف المحافظات.