الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير: مصر القبلة السياحية لمشاهير العالم (شاهد)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أكد  محمد كارم، الخبير السياحي، أن مصر هى القبلة السياحية لمشاهير العالم، خاصة وأن هناك عدد من المناسبات العالمية عقدت في مصر.

 

txt

وزارة السياحة تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية بالأردن

txt

غرفة السياحة تستهدف 14 مليون زائر بنهاية العام الجاري.. فيديو

وتابع "كارم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم الإثنين، أن مصر الفترة الماضية كانت محط أنظار المشاهير ونجوم العالم، وهو ما يساعد على تنشيط الحركة السياحية في مصر بشكل غير مباشر.

وأشار  إلى أن زيارة المشاهير لمصر والتقاطهم لصور تذكارية في عدد من معالمها السياحية ونشر الصور على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في الترويج السياحي لمصر.

 

وواصل كارم  أن نسبة مشاهد صور الممثل التركي بوراك في منطقة الأهرامات بمصر تخطت 3 مليون مشاهدة.

وأكمل أن السوق السياحي بمصر متنوع مما يجعل الكثير يرغب في زيارة المعالم المتعددة بمختلف المحافظات.

 

مواد متعلقة

السياحة: تعيين شعبان عبدالجواد مديرًا عامًا للإدارة للعامة لاسترداد الآثار

وزارة السياحة تعتمد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

وزير السياحة يستعرض الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الترويجية والتسويقية لمدينة سانت كاترين