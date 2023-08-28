خطوات تقليل الاغتراب للثانوية العامة.. ينتهي خلال ساعات

تقليل الاغتراب.. ساعات قليلة وتنتهي مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة، وذلك وفقًا للموعد المحدد والمعلن من قبل مكتب تنسيق القبول في الجامعات.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقليل الاغتراب قبل ساعات من إغلاق الموقع:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/default.aspx

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023

اختيار برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

كتابة رقم الجلوس والرقم السري

اختيار بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر

اختيار الكلية

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه من المقرر أن يتم بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب انتهاء طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الامتحانات وظهورالنتائج يوم 29 أغسطس، إذ تختص المرحلة الثالثة بطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلتين الأولي والثانية وكذلك الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلي المرحلتين الأولى والثانية.



الحد الأدنى للتنسيق



وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، و الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

المرحلة الثانية



وبلغ عدد الطلاب بالمرحلة الثانية 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.