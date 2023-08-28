نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و668 شاحنة بضائع و142 سيارة وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامةومتنوعة و298 شاحنة بضائع و100 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامة ومتنوعة و370 شاحنة بضائع و42 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء العبارة أمل وغادرت الميناء بالأمس السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و209 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج وسينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 761 راكبًا بموانيها.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 ألف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية واردة 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طنًا بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.