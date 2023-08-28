بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة بالدوري السعودي الليلة

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه نونو سانتو لمهمة جديدة مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع فريق الوحدة علي ملعب الملك عبد العزيز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، كورنادو، رومارينهو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة والوحدة مساء اليوم الإثنين الموافق 28-8-2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المُقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والوحدة على قناة SSC Hd .

ويسعي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد لقيادة النمور للفوز الرابع علي التوالي لمواصلة رحلته عن الحفاظ علي اللقب المتوج به في نسخته الأخيرة، حيث حقق الاتحاد كان قد حقق 3 انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

في سياق متصل تسعي إدارة نادي اتحاد جدة السعودي للإسراع من عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خصوصًا أن إدارة الريدز أكدت عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

قدَّم الاتحاد السعودي عرضًا مغريًا للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنويًّا، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.