محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030... جاء ذلك خلال لقائه المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال توصيل شبكات الاتصالات لجميع المشروعات التم تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم تشغيلها بالقرى وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بسرعة نهو أعمال مشروعات الاتصالات وتوصيل الخدمات للمشروعات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير المنفذة للمشروعات فضلًا عن النزول الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأوضح المحافظ، أن مركز ساحل سليم حقق أعلى نسب إنجاز في تنفيذ المشروعات وتوصيل المرافق لها ضمن 7 مراكز يجري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بها مشيدًا بنسب تنفيذ الأعمال لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ 149 مشروعًا في قطاع الاتصالات بنسب تنفيذ تعدت 53.5 % و146 برج محمول بنسبة تنفيذ 72.4 %.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه لافتًا إلى تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصلًا دراسيًا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعًا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروعًا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروعًا متنوعًا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.