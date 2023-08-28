كيفية تنظيم Google Drive الخاص بك: 5 نصائح وحيل يجب معرفتها

اقترب وقت العودة إلى المدرسة وهذا يعني الواجبات المنزلية. ستكتب الأوراق، وتتعاون في المستندات مع زملائك الطلاب، وربما تقوم أيضًا بتسليم المهام من Google Drive.

إذا كان هذا يبدو وكأنه سير العمل التعليمي النموذجي، فقد ترغب في التفكير في تنظيم حسابك في Google Drive بشكل أفضل قبل بدء الواجبات المنزلية في التراكم.

استفد من الشريط الجانبي للنشاط

نظرًا لمدى استخدامي لـ Google Drive، أحتاج أحيانًا إلى الوصول بسرعة إلى مستند عملت عليه مؤخرًا داخل مجلد. لنفترض أنني كتبت قطعة باللغة الإنجليزية، وأحتاج إلى التحقق من شيء ما في المستند بسرعة. إذا قمت بفتح Google Drive وحددت المجلد English Lit، فسيتم تبديل جزء النشاط وعرض النشاط الأخير المرتبط بهذا المجلد فقط.

يمكنني النقر على أي من تلك المستندات المدرجة لفتحها بسرعة والقيام بما يجب علي فعله.

استخدم ميزة النجمة للوصول السريع إلى الملفات والمجلدات المهمة

لدي مستندات معينة يجب علي الرجوع إليها بانتظام، ولكنها منتشرة في التسلسل الهرمي لمجلدات Google Drive. لا أريد أن أضطر إلى البحث عن تلك المستندات (لأن ذلك مضيعة للوقت). بدلاً من ذلك، أقوم بتمييز هذه المستندات بنجمة بحيث يكون كل ما علي فعله هو الانتقال إلى المجلد المميز بنجمة لإظهارها.

لتمييز مستند بنجمة، ما عليك سوى النقر على أيقونة النجمة مباشرة على يمين اسم الملف.

أيقونة النجمة داخل مستند Google Drive.

يمكن أن تسهل أيقونة النجمة العثور على مستند إلى حد كبير.

للوصول إلى المحتوى المميز بنجمة، ما عليك سوى النقر فوق الإدخال المميز بنجمة في شريط التنقل الأيمن في Google Drive للكشف عن كل مستند أضفته إلى هذا المجلد.

استخدم أداة البحث المتقدم

وأخيرا، حاول استخدام أداة البحث المتقدم. تعد ميزة البحث العادية في Google Drive قوية جدًا في حد ذاتها، ولكن عليك أن تعرف بالضبط كيفية استخدامها. وبطبيعة الحال، يمكنك دائما استخدام شريط البحث القياسي، ولكن عليك أن تعرف ما تفعله. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن ملف PDF يحتوي على "google Drive" في الاسم (أو المحتوى) باستخدام سلسلة بحث مثل هذه:

نوع محرك جوجل: pdf

أو ربما تريد البحث عن جميع ملفات PDF التي تم إنشاؤها قبل عام 2022، ويمكن القيام بذلك باستخدام:

النوع: pdf قبل: يوليو 2020

هناك أيضًا طريقة أسهل لإجراء بحث تفصيلي. بدلاً من الاضطرار إلى معرفة خصوصيات وعموميات البحث المستند إلى النص، انقر فوق الزر "خيارات متقدمة" (الرمز الموجود على الحافة اليمنى لشريط البحث)، وعندما تظهر النافذة المنبثقة، ابدأ في تضييق نطاق البحث عن طريق تحديد نوع الملف، المالك، الكلمات الموجودة داخل الملف، اسم الملف، الموقع، تاريخ التعديل، الموافقات، المشاركة مع، المتابعة.

وإليك، يا مستخدمي Google Drive الودودين، خمس نصائح سهلة التنفيذ للغاية وستقطع شوطًا طويلًا في جعل تجربة Google Drive أسهل بشكل كبير. حظا سعيدا مع الفصول الدراسية الخاصة بك.