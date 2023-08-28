اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام الوحدة اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب الملك عبد العزيز، حيث يستعد فريق اتحاد جدة المتواجد ضمن صفوفه النجم الفرنسي كريم بنزيما لمواجهة قوية امام نظير الوحدة، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة والوحدة مساء اليوم الإثنين الموافق 28-8-2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المُقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والوحدة على قناة SSC Hd .

ويسعي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد لقيادة النمور للفوز الرابع علي التوالي لمواصلة رحلته عن الحفاظ علي اللقب المتوج به في نسخته الأخيرة، حيث حقق الاتحاد كان قد حقق 3 انتصارات متتالية في بداية الدوري السعودي، أمام الرائد والطائي والرياض، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح هدف اتحاد جدة المقبل

في سياق متصل تسعي إدارة نادي اتحاد جدة السعودي للإسراع من عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خصوصًا أن إدارة الريدز أكدت عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

قدَّم الاتحاد السعودي عرضًا مغريًا للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنويًّا، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.