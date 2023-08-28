جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة والمرتقبة بمختلف دوريات العالم المحلية والعالمية، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

حيث تقام اليوم الإثنين 4 مباريات مشتعلة بالدوري السعودي أبرزها لقائر الاتحاد مع الوحدة والهلال ضد الاتفاق، بجانب لقاء كالياري ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ونعرض في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقناة الناقلة:

أبها ضد الفيحاء وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر SSC HD.

الوحدة ضد الاتحاد وتُذاع عبر SSC HD وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الرائد ضد الرياض وتُذاع عبر SSC HD وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال ضد الاتفاق وتُذاع عبر SSC HD وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4

رايو فاليكانو ضد أتلتيكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد أودينيزي وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports Fr 4 HD max

كالياري ضد إنتر ميلان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

موعد مباراة الدوري البرتغالي

ريو آفي ضد بورتو وتنطلق المباراة في تمام 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات كأس العالم لكرة السلة

الصين ضد جنوب السودان وتُذاع على beIN Sports 4 HD وتنطلق المباراة في تمام 11 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

فنزويلا ضد كاب فيردي وتُذاع على beIN Sports 3 HD وتنطلق المباراة في تمام 11 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

نيوزيلندا ضد الأردن وتنطلق المباراة في تمام 11:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD.

ساحل العاج ضد إيران وتنطلق المباارة في تمام 12:45 مساءً بتوقيت مصر السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD.

جورجيا ضد سلوفينيا وتنطلق المباراة في تمام 2:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 4 HD.

بورتوريكو ضد صربيا وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

اليونان ضد أمريكا وتنطلق المباراة في تمام 3:40 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD.

إسبانيا ضد البرازيل المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD