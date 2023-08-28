كومن تفتتح مقرا جديدا فى مصر باستثمارات 62 مليون جنيه

أعلنت شركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية عن افتتاح مقرا جديدا لها فى القاهرة خلال شهر سبتمبر القادم بمنطقة جاردن سيتى، ضمن خطة طموحة للتوسع فى السوق المصرى لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف الشرائح وخاصة متوسطى ومحدودى الدخل.

وقال روجيه زكار العضو المنتدب لشركة كومن لوساطة التأمين المصرية، أن التيسيرات والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتهيأة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة، كانت حافزا كبيرا لاتخاذ هذه الخطوة لافتتاح مقر الشركة الجديد باستثمارات تصل إلى مليوني دولار، ويوفر نحو 50 فرصة عمل، موضحا أن السوق المصرى يأتى فى قائمة أولويات الشركة فى التوسع الاقليمى نظرا لحجم السوق الذى يزيد عن 100 مليون نسمة، بالاضافة إلى التطور الكبير الذى تشهده كافة قطاعات الاقتصاد المصرى والتى تتيح فرص هائلة للنمو والتوسع.

أضاف أن شركة كومن قررت التوسع فى مصر بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق، والتى كشفت مدى ملائمة المنتجات والحلول التى تقدمها فى سوق التأمين لشرائح عديدة من المواطنين، خاصة وأنها منتجات حديثة ومبتكرة ستدخل السوق لأول مرة تعتمد على أعلى مستويات الجودة بأقل الأسعار، موضحا أن كومن لديها خبرة طويلة فى سوق التأمين تمتد لأكثر من 60 عاما ولديها شراكات مع كبرى شركات التأمين فى مصر.

وأشار زكار إلى أن كومن أحدثت ثورة فى سوق التأمين المصرى، حيث طرحت خدماتها الالكترونية عبر الانترنت والهواتف الذكية، بحيث يمكن الحصول على الوثائق التأمينية فى أقل من 90 ثانية، لتواكب خطط الحكومة المصرى فى التحول الرقمى.

وكشف عن أن كومن لديها خطة للتوسع الاقليمى خلال الفترة القادمة، حيث تتواجد حاليا فى أسواق لبنان، قبرص، مصر، السودان ونيجيريا، ومن المستهدف الحصول على رخص لتقديم خدمات التأمين فى أسواق العراق والأردن بنهاية العام الحالى.

وقال أن الشركة لديها حزمة من المنتجات المبتكرة لطرحها فى السوق المصرى مع خطة التوسع، منها منتج تأمينى يغطى تكاليف الوفاة للأسرة التى فقدت عائلها وذلك باشتراك رمزى لا يتعدى 480 جنيه سنويا، وكذلك منتج تأمينى يغطى أخطاء الأطباء بقسط يبدأ من 300 جنيه سنويا.

ولفت إلى منتج آخر مبتكر لتغطية تكاليف علاج مرض السرطان، بقسط يتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه سنويا ويغطى تكلفة العلاج حتى 100 ألف جنيه، موضحا أن هذه المنتجات تلبى احتياجات الشرائح المتوسطة ومحدودى الدخل، كما أن هناك منتجات تناسب الطبقات الأخرى مثل التأمين الطبى والتأمين على السيارات.

واشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على تحميل تطبيق الشركة الالكترونى، حيث وصل إلى أكثر من 300 ألف مشترك، وذلك بفضل التفرد الذى تمتاز به المنتجات التأمينية التى تقدمها كومن والتى تناسب شريحة واسعة من المجتمع.