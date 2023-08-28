سقوط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

نجحت مباحث الجيزة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة باتجار 4 أشخاص في النقد الأجنبي عن طريق تكوينهم تشكيلا عصابيا لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، خارج السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالي، وكانوا في طريقهم إلى آخرين لاستلام المبالغ المالية، وبمواجهتهم اعترفوا باتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

70مليون جنيها .. حصيلة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي



وفي سياق أخر نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، وأحدهم هارب خارج البلاد،.

وجميع المتهمين مقيمون في محافظة الجيزة، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، كذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي



كما أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

بداية الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

القبض على عصابة الاتجار في النقد الأجنبي



قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عصابة النقد الأجنبي "تفاصيل"



جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال(مبالغ مالية "عملات أجنبية") بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين حجم تعاملاتهما بلغت نحو 5 مليون جنيه، وبمواجهتهما أقر أحدهما بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.