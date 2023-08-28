سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا

تشهد الطرق، الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان، اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، بمحافظة المنيا، انتظامًا وسيولة مرورية للمركبات بمختلف أنواعها.

وذلك على الطرق السريعة، والخطوط الداخلية، حيث تشن إدارة مرور محافظة المنيا، حملات مكبرة بالكمائن لعينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات (الأجرة والنقل الثقيل) على مدار اليوم، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا، منعًا للحوادث.

كما تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا، وجود سيارات إسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس، وكذلك المركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي)، على الطرق الداخلية، والطرق السريعة، والصحراوية .

ورصد تقرير الوفد، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات، وتوفر إشتراطات الآمان، داخل المركبات، والحمولة المقررة، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا.