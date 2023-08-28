حظر ارتداء العباءة في المدارس بفرنسا

أعلن وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، أنه "سيحظر ارتداء العباية في المدارس" في فرنسا، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس، وفق روسيا اليوم.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الزي، أكد أتال أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.

وأيد مجلس الدولة الفرنسي في وقت سابق، حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب.

وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ"المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".