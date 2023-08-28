تخفيضات تصل لـ70%.. الأوكازيون الصيفي فرصة اغتنمها

أيام قليلة وتنتهي فترة الأوكازيون الصيفي ولاسيما يوم 6 سبتمبر المقبل وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة على المصيلحي، حيث بدأ الأوكازيون يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر كامل.

ويعد الأوكازيون الصيفي فرصة لكافة المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة نظرًا لما يشهده السوق المصري من ارتفاع في الأسعار نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

تخفيضات تصل لـ70%

وتضمن الأوكازيون الصيفي محال الملابس، ومحال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا، فضلا عن معارض الاثاث والمفروشات والاجهزة الكهربائية وغيرها حيث تبدأ التخفيضات من 20% حتى 70% وفقًا للسلع المتاحة في كل محل.

القرار الوزاري

وقد نص القرار الوزاري أن يكون لكل محل أسبوعان، وأيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

نصائح للمستهلكين

كما يجب على المستهلكين أثناء الشراء التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة داخل المحال التجارية، والتأكد من طبيعة السلعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطبيعتها وجهة المنشأ، وأيضًا التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم لضمان التخفيضات، والتأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون، وأيضًا يحق للمستهلك استبدال، أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من الشراء.

عقوبة المخالفين

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.