نشرة أخبار التوك شو: السعوديون يننظرون محمد صلاح بزفة في المطار وصدمة بشأن درجات الحرارة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أكد عماد مطر، كاتب مسلسل سفاح الجيزة، أن قصة المسلسل حقيقية وهي صادمة ومعقدة، وأنهم اطلعوا على التحقيقات وما نشر في الصحافة عن صاحب القصة الحقيقية لسفاح الجيزة وبنوا عليها العمل الدرامي.

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كاتب مسلسل سفاح الجيزة: المتهم الحقيقي مازال حيًا (شاهد)



قالالناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم إن وجود صلاح في الاتحاد حلم السعوديين، فهو يمتلك شعبية جارفة، معقبًا: "المعلومات مؤكدة بأن صلاح قادم لاتحاد جدة، وهنستقبل بزفة في المطار".

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اتحاد جدة.. السعوديون يستعدون لاستقبال محمد صلاح في المطار بـ "زفَّة"



قال الإعلامي أحمد موسى: “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد إحياء مشروع توشكى”، لافتًا إلي أن الرئيس تعرض لانتقادات بعدما قام بإحياء هذا المشروع مرة أخرى.

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وصفوه الإخوان بالفنكوش.. أحمد موسى: "السيسي أعاد مشروع توشكى للحياة" (فيديو)



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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الأرصاد تكشف مدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)



علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، على الأنباء التي تتعلق باقتراب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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المقاولون العرب يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح للسعودية.. نريد الأموال ولكن (فيديو)



عرض الإعلامي أحمد موسى صورا لمشروع توشكى، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر مستقبل الزراعة في مصر، ويهدف إلى زراعة محاصيل مثل القمح والذرة.

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تفاصيل مشروعات توشكى الزراعية.. 2 مليون نخلة والأولوية للقمح (فيديو)



كشف الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، حقيقة تسبب الموز الأسود في الإصابة بالشيخوخة، قائلا : "هذا الكلام فارغ".

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البحوث الزراعية يكشف حقيقة تسبب الموز الأسود في الشخوخة (فيديو)

قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن المتحور الجديد "eg5" لفيروس كورونا مثير للاهتمام ولكن ليس مثيرًا للقلق.

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المصل واللقاح: الإنفلونزا الآن أخطر من كورونا (فيديو)



قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، إنه لا يوجد إثبات رسمي بوجود كائنات فضائية حتي الآن، ولكن الاحتمال الخاص بوجود حياة ما بصورة شبية للحياة علي سطح كوكب الزهرة مثل حياة الأرض شيء وارد.

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فاروق الباز: وجود حياة على سطح كوكب الزهرة شيء وارد (فيديو)

