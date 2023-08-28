احتفالية في جنوب سيناء باليوم العالمي للتمريض

نظمت نقابة التمريض بجنوب سيناء احتفالية، باليوم العالمي للتمريض داخل نادي الشرطة في مدينة طور سيناء.

و ذلك بحضور الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض على مستوى الجمهورية، والدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وأيمن شندي نقيب التمريض بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية الصحة، وجمع غفير من هيئة التمريض.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام بهيئة التمريض بجنوب لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة، ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة.

مؤكدة أن التمريض على مستوى الجمهورية قاموا بدورهم على أكمل وجه خلال حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويواصلون عملهم خلال حملة 100 يوم صحة، وعملوا في ظروف استثنائية صعبة خلال فترة فيروس كورونا، ويقومون بدورهم السامي في مساعدة المرضى وتقديم يد العون لهم.

وقالت إن هيئة التمريض على مستوى مصر لا تتخطى الـ 350 ألف ممرض وممرضة، ودورهم لا يقل أهمية عن دور الأطباء، فالجميع يعمل بجد واخلاص لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدة حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة التمريض بمصر يلقى دعمًا شديدًا من المسئولين على أرض الواقع، من خلال وضع برامج استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات التمريضية، وتحسن وضعهم، ورفع كفاءة التدريب على مختلف المستويات، لكون التمريض شريك أساسي في تقديم ورعاية صحية ذات جودة عالية للمجتمع.

واختتمت الحفلة بتكريم الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع هيئة الرقابة الصحية، وعددًا من القيادات بمديرية الصحة، وعددًا كبيرًا من أطقم التمريض المتميزين في العمل.



