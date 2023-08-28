إعدام 741 كيلو أغذية فاسدة في شرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية و الأسواق وامكان تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" الجاري تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن اللجنة استهدفت المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، بواقع 94 منشأة، حيث حررت 157 محضرا متنوعا، بواقع 71 محضر نظافة، و85 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

ومحضر ضبط لأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 66 كيلو جرام، وإعدام 741 كيلو جرام من الأغذية المنتهية الصلاحية، و47 لتر مشروبات فاسدة بها تغير بالخواص الطبيعية.

وأكد على استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.