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نقيب الزبالين يدعم عاملة نظافة تجمع القمامة حاملة ابنتيها (فيديو)
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الزبالين يدعم عاملة نظافة تجمع القمامة حاملة ابنتيها (فيديو)

عاملة نظافة تجمع
عاملة نظافة تجمع القمامة حاملة ابنتيها على يديها وظهرها

أعلن شحاته المقدسي، نقيب الزبالين دعمه لإسراء عاملة النظافة، والتي تجمع القمامة بمنطقة الملك الصالح وحتى المنيل، حاملة ابنتيها على ظهرها ويديها، محاولة سداد ديون زوجها بعد أن انتقلت معه من الفيوم إلى القاهرة، وضاق بهما الحال.

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حملة مكبرة للنظافة وجمع القمامة بشوارع مدينة صدفا

ورد نقيب الزبالين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc  على التقليل من شأن العاملين بجمع القمامة وندائهم بالزبائن، قائلا: "الزبال هو اللي بيرمي القمامة اما عامل القمامة هو المنظف، ولو الوزير غاب يوم من الوزارة الدنيا بتمشي لكن لو عامل النظافة غاب يوم مراتك تصرخ.

 

وأضاف: " العمل شرف و العمل عبادة ووسام على صدركل عامل شريف، لو كل واحد قعد في البيت مين هيبني المجتمع، مفيش فرق بين وزير وغقير، أنا بكون فخور لمنصب نقيب الزبالين.

عدد أعضاء نقابة الزبالين بلغ مليون

وتابع نقيب الزبالين: “عدد أعضاء نقابة الزبالين بلغ مليون، وباب النقابة مفتوح لجميع العاملين والعاملات فلا مانع أن يصبح عددنا مليون ونص عامل”، لافتا إلي أن جميع أعضاء النقابة ورثوا المهنة أبا عن جد وان هناك شروط في حالة رغبة اي شخص ليس ابنا للمهنة، بالانضمام للنقابة وذلك للدواعي الامنية.

ولفت إلي النقابة تعمل على رعاية أفرادها والحفاظ عليهم أمنيا، فضلا عن التعاون والمشاركة في علاج الحالات المرضية،و هدفهم الأساسي جعل مصر نظيفة في عيون الآخرين.

 

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