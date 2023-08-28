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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هاني الناظر يحذر الشباب والفتيات من استخدام حقن الباربي ( فيديو)

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، تأثير حقن باربي على البشرة، قائلا: “الحقن دي ممكن تسبب مشاكل كتيرة جدا.. وأشهر هذه المشاكل، هي الحساسية؛ بسبب إدخال مادة غريبة تحت الجلد”.

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وأضاف هاني الناظر" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري برنامج "مساء dmc" المذاع علي فضائية  "dmc"، أن الأشخاص الذين يقومون برسم الحنة علي الجلد يصابون بحروق في بعض الأحيان نظراً لحساسية الجلد الذي تختلف من شخص لآخر.

اجتنبوا حقن الباربي

وأوضح هاني الناظر، أنه ينصح الشباب الأولاد والبنات بألا يقوموا باستخدام حقن الباربي؛ حتى لا يضروا بشرتهم، وهم لا يعلمون مدى خطورة هذه الحقن عليها.


 

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