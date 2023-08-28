أيمن يونس لعماد البنانى : الزمالك لا يحتاج لعاشقى الكراسى

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق إنه يعرف عماد البنانى المدير التنفيذى الجديد لنادى الزمالك على المستوى الشخصى متسائلا عن انتمائه،مؤكداً إذا كان أهلاوياً يعد فاقداً لحقيقته داخل القلعة البيضاء.

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أكد يونس خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى الغنى،أن البنانى قيمة إدارية غير عادية،لكن لا بد أن يوضح ميوله من أجل استمرار عمله داخل القلعة البيضاء.

أوضح يونس،أن نادى الزمالك فى فترة صعبة،مشيرا إلى النادى يحتاج إلى أشحاص لديهم قدرات على تجاوز الأزمات،ولا يكونوا كثيرى الشكوى،بل لديه أفكار بناءة تفيد النادى.

وكشف يونس أن النادى يحتاج إلى مجموعة عندها أفكار ولا يعشقون الكراسى أو التسلق عليها،خاصة أنه هذه النوعية تتواجد بكثرة وتبحث عن المناصب.

وأشار أيمن يونس إلى أن نادى الزمالك يحتاج رجال ينقذوه من الأزمات،بعيداً عن عاشقى الشهرة والمناصب مؤكداً أن النادى الأبيض غنى بأبنائه،القاجرين على إنقاذ القلعة البيضاء من محنته.