ألم الفقد.. شاب يلحق بأبيه بعد الوفاة بـ12 ساعة في الأقصر

لم يتحمل صدمة فقده والده، وأنه رحل إلى مثواه الأخير؛ ليلحق الشاب إسلام أحمد طايع، بوالده، قبل مرور يوما على وفاة الأخير، الأمر الذي حول قرية البعيرات بغرب الأقصر إلى كتلة حزن، عقب رحيل الشاب وأبيه في غضون 24 ساعة فقط.



إسلام البالغ من العمر 32 عامًا، كان مريضًا بالسكري، ويعمل بمدينة الغردقة، فما إن عرف بوفاة والده، لم تمالك نفسه من الحزن، بحسب رواية شهود عيان، ليلحق إسلام بوالده بعد مرور 12 ساعة فقط على رحيل أبيه.

اتشحت القرية بالسواد، ودق الحزن أبواب قلوب أهل القرية، حزنًا على فقدان الأب ومن بعده نجله، ليشيعا جثمانيهما إلى مثواهما الأخير بمدافن العائلة بقرية البعيرات بغرب مدينة الأقصر.

في سياق ذات الصلة، كانت مدينة أرمنت بجنوب غرب الأقصر، شهدت منذ أيام، وفاة أحد الأربعة المصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية التي وقعت بجزيرة أرمنت، وأصيب خلالها أربعة شباب.

وقال شهود عيان إن الشاب أحمد جمال، متزوج ولديه طفلة عمرها عامين، وكان ينتظر مولود آخر، فيما تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الشاب فقيد مدينة أرمنت، ودعا الجميع تلاشي الشحونات والغضب الذي يؤرق أمن وسلام الأشخاص، داعين لوأد الفتنة والمصالحة بين المتخاصمين.

أصيب أربعة بطلقات نارية، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بجزيرة أرمنت الحيط؛ لخلافات بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين اهالي بجزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عنه إصابة كل من "أحمد.ج" 43 عاماً، و"على.ف" 40 عاماً، و"محمود.ع" 30 عاماً، و"سليمان.ع" 27 عاماً.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهات الاختصاص التحقيق.