عاجل
ألم الفقد.. شاب يلحق بأبيه بعد الوفاة بـ12 ساعة في الأقصر "الصيادلة" تقرر الرقابة المشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة (فيديو) الأمير عباس حلمي يكشف لـ «الوفد» مصير رفات الأمير يوسف كمال
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد الميرغني: استمرار عبد الله جمعة في الزمالك قرار صائب

أحمد الميرغني
أحمد الميرغني

أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق أن قرار نادي الزمالك ببقاء عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق قرار صائب من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة أوسوريو.

txt

أيمن يونس: عملية الإصلاح في الزمالك صعبة .. والبناني مشهود له بالكفاءة

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" استمرار عبد الله جمعة قرار صائب بعد أزمة إيقاف القيد من أجل إيجاد أكثر من لاعب في الجبهة اليسرى مع أحمد فتوح ".

وتابع:"أتمنى أن يظهر عبدالله جمعة بمستوى فني قوي مع نادي الزمالك بعد قرار بقاءه مع القلعة البيضاء ".

وأضاف: " “حزين جدا لخسارة فريق الزمالك لكرة اليد في البطولة العربية أمام الكويت الكويتي والفريق خاض البطولة في ظروف صعبة جداً نعلمها جميعاً ”.

وأتم: " من وجهة نظري أن فريق الزمالك كان في حاجة إلى الفوز بالبطولة العربية لليد وسط كم الأزمات الحالية ".