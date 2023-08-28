أحمد الميرغني: استمرار عبد الله جمعة في الزمالك قرار صائب

أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق أن قرار نادي الزمالك ببقاء عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق قرار صائب من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة أوسوريو.

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" استمرار عبد الله جمعة قرار صائب بعد أزمة إيقاف القيد من أجل إيجاد أكثر من لاعب في الجبهة اليسرى مع أحمد فتوح ".

وتابع:"أتمنى أن يظهر عبدالله جمعة بمستوى فني قوي مع نادي الزمالك بعد قرار بقاءه مع القلعة البيضاء ".

وأضاف: " “حزين جدا لخسارة فريق الزمالك لكرة اليد في البطولة العربية أمام الكويت الكويتي والفريق خاض البطولة في ظروف صعبة جداً نعلمها جميعاً ”.

وأتم: " من وجهة نظري أن فريق الزمالك كان في حاجة إلى الفوز بالبطولة العربية لليد وسط كم الأزمات الحالية ".