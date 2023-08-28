أيمن يونس: عملية الإصلاح في الزمالك صعبة .. والبناني مشهود له بالكفاءة

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفرصة مواتية حاليا لإصلاح الأمور داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن التكاتف بين الجميع مطلوب في المرحلة الحالية من أجل إعادة النادي للطريق الصحيح، مبديا حزنه على الأزمات الأخيرة التي تحيط بالنادي.

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "عملية الإصلاح قاسية وصعبة، رغم وجود دعم كبير من مسئولي الدولة وجماهير نادي الزمالك، لكن الأزمة دائمًا في بعض النفوس من متسلقى الكراسي والباحثين عن الشهرة، لكن نادي الزمالك يحتاج لأشخاص من أصحاب الخبرات للعمل من أجل مصلحة النادي".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لأشخاص لديهم تحدٍ من أجل النجاح، وأي شخص سيدخل انتخابات النادي عليه أن يعلم حجم الأزمات في النادي، الفترة المقبلة تحتاج لأشخاص لديهم مواصفات معينة، أتمنى أن تختار الجمعية العمومية أشخاص قادرين على تمثيل النادي بعناية شديدة".

أيمن يونس: البناني مشهود له بالكفاءة

وواصل: "اللجنة الثلاثية حاليا تحتاج للدعم في المرحلة المقبلة، وعماد البناني لديه خبرات إدارية وأشهد له بالكفاءة، وعلى الجميع مواجهة مشكلات النادي، هناك أمور بدأنا نسمع عنها ولا نصدق ما يحدث".

وزاد: "فريق يد الزمالك قدم مستوى جيد وهو يواجه الكويت الكويتي، واللاعبين قدموا ما عليهم وهم يعانون من عدة أزمات، والزمالك لديه كوادر قادرة على العمل، ونحتاج للعمل بالاخلاص وأن يبعدوا عن اطماعهم الانتخابية في الوقت الراهن".

وأتم: "الزمالك يحتاج نوعية معينة في المرحلة المقبلة، ستكون أصعب عملية انتقائية للجمعية العمومية، ولدينا آمال كبيرة في إصلاح الأمور".