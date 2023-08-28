عاجل
ألم الفقد.. شاب يلحق بأبيه بعد الوفاة بـ12 ساعة في الأقصر "الصيادلة" تقرر الرقابة المشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة (فيديو) الأمير عباس حلمي يكشف لـ «الوفد» مصير رفات الأمير يوسف كمال
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أيمن يونس: عملية الإصلاح في الزمالك صعبة .. والبناني مشهود له بالكفاءة

أيمن يونس
أيمن يونس

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفرصة مواتية حاليا لإصلاح الأمور داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن التكاتف بين الجميع مطلوب في المرحلة الحالية من أجل إعادة النادي للطريق الصحيح، مبديا حزنه على الأزمات الأخيرة التي تحيط بالنادي.

txt

أحمد الأحمر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة البطولة العربية (شاهد)

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "عملية الإصلاح قاسية وصعبة، رغم وجود دعم كبير من مسئولي الدولة وجماهير نادي الزمالك، لكن الأزمة دائمًا في بعض النفوس من متسلقى الكراسي والباحثين عن الشهرة، لكن نادي الزمالك يحتاج لأشخاص من أصحاب الخبرات للعمل من أجل مصلحة النادي".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لأشخاص لديهم تحدٍ من أجل النجاح، وأي شخص سيدخل انتخابات النادي عليه أن يعلم حجم الأزمات في النادي، الفترة المقبلة تحتاج لأشخاص لديهم مواصفات معينة، أتمنى أن تختار الجمعية العمومية أشخاص قادرين على تمثيل النادي بعناية شديدة".

أيمن يونس: البناني مشهود له بالكفاءة

وواصل: "اللجنة الثلاثية حاليا تحتاج للدعم في المرحلة المقبلة، وعماد البناني لديه خبرات إدارية وأشهد له بالكفاءة، وعلى الجميع مواجهة مشكلات النادي، هناك أمور بدأنا نسمع عنها ولا نصدق ما يحدث".

وزاد: "فريق يد الزمالك قدم مستوى جيد وهو يواجه الكويت الكويتي، واللاعبين قدموا ما عليهم وهم يعانون من عدة أزمات، والزمالك لديه كوادر قادرة على العمل، ونحتاج للعمل بالاخلاص وأن يبعدوا عن اطماعهم الانتخابية في الوقت الراهن".

وأتم: "الزمالك يحتاج نوعية معينة في المرحلة المقبلة، ستكون أصعب عملية انتقائية للجمعية العمومية، ولدينا آمال كبيرة في إصلاح الأمور".