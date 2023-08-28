عاجل
ألم الفقد.. شاب يلحق بأبيه بعد الوفاة بـ12 ساعة في الأقصر "الصيادلة" تقرر الرقابة المشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة (فيديو) الأمير عباس حلمي يكشف لـ «الوفد» مصير رفات الأمير يوسف كمال
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عفت نصار: عماد البنانى أهلاوى واختياره قرار غير موفق

عماد البنانى
عماد البنانى

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق إن قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بتعيين الدكتور عماد البنانى مديراً تنفيذيا لإدارة نادى الزمالك غير موفقا.

إقرأ أيضًا..

txt

رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: مهمتي وطنية (شاهد)

txt

الشباب والرياضة: عماد البناني رئيسًا للجنة المؤقتة بنادي الزمالك

أكد نصار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامى كابتن مجدى عبد الغنى،إذا اتخذ اللواء حسن موسى قرارات ليست من صلاحياته يجب مناقشته فيها وليس اتخاذ قرار برحيله عن منصبه كمدير تنفيذى لنادى الزمالك.

أوضح نصار أن قرار رحيل اللواء حسن موسي وتعيين البنانى المعروف بميوله للأهلى يثير البلبلة داخل نادى الزمالك خاصة أن وزير الرياضة يعلم أن انتماء البنانى للنادى الأهلى.

وطالب نصار بالهدوء فى اتخاذ القرارات الخاصة بجماهير نادى الزمالك،خاصة أن الانتماء له دور،ويجب التريث فى كل الأمور التى تخص القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نصار أن يصدر وزير الرياضة قرارا خلال الساعات المقبلة،يتلاشى سوء النية خاصة أن المدير التنفيذى السابق،أدخل الملايين داخل نادى الزمالك وبدأ يعمل ولكنه فوجئ برحيله.

مواد متعلقة

خزينة نادي الزمالك تنتعش

الشباب والرياضة: عماد البناني رئيسًا للجنة المؤقتة بنادي الزمالك

عماد البناني لـ الوفد: رئاسة لجنة الزمالك شرف كبير ويكشف موعد بدء مهامه

عماد البناني رئيسا للجنة إدارة نادي الزمالك بدلا من حسن موسى

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقد فتوح

طارق السيد يكشف عن قرب عودة شلبي وأوباما لتدريبات الزمالك

عفت نصار: مشكلة الزمالك في الدكة.. وامام عاشور يتفوق على لاعبي الأهلي

عفت نصار: لقاءات القمة دائمًا حماسية.. وكفة القطبين متقاربة