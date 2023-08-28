الأمير عباس حلمي يكشف لـ «الوفد» مصير رفات الأمير يوسف كمال

قال الأمير عباس حلمي، أحد أقطاب أسرة محمد على باشا الكبير، والمقيم فى القاهرة، فى تصريحات خاصة لــ » الوفد«، اليوم الاثنين، إن أسرة محمد علي باشا الكبير، قررت نقل المدافن المهددة بالازالة، وهي مدفن الاميرة نعمة الله مختار ومدفن الأمير يوسف كمال، الي المدافن المسجلة التابعة لضريح الخديوي محمد توفيق باشا.

وبيّن الأمير أن ذلك القرار بسبب مشروع توسعات الطرق و الكباري، و أن الأسرة اتخذت القرار بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة من طرف وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، والإدارة المحلية والحي، ومديرية الأمن.

وأضاف أن نقل الرفات والتركبيات والشواهد احتراما لجثامين أفراد الأسرة العلوية، وللحفاظ علي التراكيب القيمة، و التي تمثل جزءا في غاية الأهمية من تراثنا الثقافي والاجتماعي.

وشكر الأمير عباس حلمي المساهمين في هذا المشروع الدقيق، وقال .. ندعوا المولي عز وجل بالرحمة والغفران للمتوفين، وان يحفظ الطيبين والأفاضل الذين قاموا بالواجب مهما كانت الظروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بدء نقل المقابر

وبدأت أمس الأحد، الجهات المختصة التي توالي تحريك بعض عمائر الدفن؛ التي تتعارض مع مشروعات قومية بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، فكّ شواهد وتركيبات محتويات مقبرة الأمير يوسف كمال، التي تضم 3 شواهد، كذلك نقل الرفات الموجودة أسفل الشواهد.

والأمير يوسف كمال بن أحمد كمال باشا بن الأمير أحمد رفعت باشا بن إبراهيم باشا والي مصر، أقام يوسف كمال وهو من مشاهير أمراء الأسرة العلوية لنشاطه الفني والثقافي، وتوفي فى النمسا وأوصي بدفن جثمانه فى مقبرته بالإمام الشافعي جوار والده الأمير أحمد كمال ووالدته الأميرة نازبرو.