عامر حسين: التنسيق بين كولر وفيتوريا يحسم أزمة لاعبي الأهلي بالمنتخب

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتحديد موعد لقاء كأس السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري كان مفاجئ للغاية، مشيرًا إلى أن كثرة البطولات الافريقية ستؤثر على دوريات شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأزمة تكررت في مواجهة لنادي الزمالك خلال الموسم الماضي، وخرج بعض اللاعبين الدوليين من معسكر منتخب مصر للعب مع فريقهم.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "الكاف رفض استثناء فرق الدوري الافريقي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وهو ما يزيد الضغط علينا في الموسم القادم، الأمور أصبحت صعبة وضغط رهيب على اللاعبين".

وأضاف: "كان هناك أزمة من الأساس في تحديد موعد كأس السوبر الإفريقي من جانب الكاف، المباراة كانت من المقرر إقامتها في أغسطس ثم تم الاستقرار على الموعد الجديد 15 سبتمبر، وكنت انتظر تحديد موعد تلك المباراة للإعلان عن الأجندة المحلية، وفوجئنا بوصول خطاب رسمي اليوم بموعد اللقاء".

وواصل: "كنا ننتظر من الكاف تحديد موعد لقاء الأهلي أمام سان جورج الاثيوبي في دور الـ32 من دوري الأبطال، من أجل وضع الأجندة المحلية، الأمور صعبة للغاية بسبب الاتحاد الإفريقي".

وزاد: "لابد من التنسيق بين مارسيل كولر وروي فيتوريا، في ملف ترك لاعبي الأهلي خلال المعسكر الدولي القادم، ومدرب المنتخب المصري يقوم بالتنسيق بصفة مستمرة مع كل المدربين، وأتوقع أن يأتي القرار من جانب المدرب البرتغالي لأنه لديه أولويات وله أهداف معينة، ولا يريد الإضرار بأي طرف".

وتابع: "فيتوريا سيعتمد على المحترفين بشكل أكبر في مباراتي سبتمبر بسبب عدم جاهزية اللاعبين المحليين".

عامر حسين: وسأقدم تصور جديد لنظام الدوري الجديد

وبسؤاله حول تغيير نظام بطولة الدوري المصري، قال: "حازم إمام أدلى بتصريحات منذ يومين، بشأن تغيير النظام، والفكرة المطروحة قمت بتطبيقها في دوري المحترفين وكذلك دوريات الناشئين، لم أقم بتأليف فكرة جديدة، قمت باقتباسها من الدوري البلجيكي، وهو ما يساهم في توفير العديد من الجولات، وتغيير النظام سيساهم في انهاء الدوري خلال شهر مايو او يونيو".

وأكمل: "نريد في البداية وضع الأجندة الدولية ومواجهات الفرق المصري في البطولات، وبناء عليه سيتم تحديد مواعيد الجولات، وسأقوم بوضع تصور كامل للدوري في الموسم المقبل، وقد يكون هناك تصور بتغيير النظام وتقديمه للرابطة، ثم العودة إلى الأندية المحلية، وسبق ورفضوا هذا النظام بسبب الرعاة".

وأتم: "لو تغير النظام سيوفر 10 مباريات على الأقل (شهر ونصف)، لكن ننتظر بعض الأمور قبل الإقدام على تلك الخطوة، ولم أقم باستشارة أي نادٍ، والملف متروك للرابطة بالكامل، والأندية سبق ورفضت تعديل نظام الدوري، الأزمة موجودة في دول شمال إفريقيا وتونس تخوض الدوري بنظام المجموعتين، ولكن في مصر دوري المجموعتين مرفوض لعدة عوامل".