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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الاهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي رسالة لجماهير النادي في أول ظهور له بعد رحيله المفاجئ عن منصبه.

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سيد عبد الحفيظ يدرس انشاء شركة تسويق رياضي

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاتت خلال تواجده بحفل جوائز MEFA: “  أنا محظوظ إني خريج مدرسة النادي الاهلي ”.

وتابع: “ أود أن أشكر لاعبي الأهلي من كل قلبي، لقد كانت مرحلة مهمة في حياتي وفي نهاية الأمر نحن نتعلم من تجاربنا ”.

وأضاف عبد الحفيظ: “ يجب أن أشكر  جمهور الأهلي العظيم الذي يعرف دوره ويساند ناديه بشكل مستمر ”.

وأتم: “ تعلمت درس أن البطولات تزيد من أمجاد الاهلي ومكانته ولكن الأهم  أن قوة النادي الأهلي ومكانته تأتي من مواقفه ".