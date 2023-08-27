نظام غذائي يساعد على نمو العضلات.. تفاصيل

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مختبر الدم الروسي، يكاترينا كاشوخ، في مقابلة مع موقع Gazeta.Ru الإلكتروني، عن النظام الغذائي اللازم لاكتساب كتلة العضلات المثلى.

وأشارت الأخصائية إلى أنه يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في نصف الساعة الأول بعد المجهود البدني.

وحسب الأخصائية، من الضروري بعد المجهود البدني تناول طبق من البروتين، مما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وعودة جسم الإنسان بشكل أسرع إلى حالته الطبيعية بعد ممارسة التمارين. وأشارت إلى أنه غالبا ما يتم استخدام تغذية رياضية خاصة لهذا الغرض مثل مخفوق البروتين على سبيل المثال.

وأوصت كاشوخ بتناول الحبوب وخبز القمحة الكاملة والبطاطس قبل بدء التدريب بـ1.5 ساعة أو ساعتيْن، مما يعطيك الطاقة المطلوبة.

وبالإضافة إلى العناصر الغذائية، تعتبر الفيتامينات والمعادن ضرورية لنمو العضلات، وبينها حمض الأسكوربيك، وفيتامينات E وD، ومجموعة الفيتامينات B B1، B2، B6، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، ويمكن الحصول عليها من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان.

هذا وتحدثت الطبيبة الروسية أناستازيا تيموشينكو، في مقابلة مع موقع Life.ru الإلكتروني، عن فقدان الكتلة العضلية بعد 40 عاما، مشيرة إلى أن البروتين والنشاط البدني سيساعدان على وقف تلك العملية.