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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو: نطمح لتحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك

عبر أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الول لكرة القدم بنادي لزمالك عن سعادته الكبيرة بالتواجد في حفل جوائز الشرق الأوسط.

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وحصد احمد زيزو جائزة أفضل جناح أيمن في موسم 2022-2023 بعد تألقه اللافت مع فريقه.

وقال زيزو خلال كلمته بعد إستلام الجائزة: “ سعيد بالتواجد في حفل اليوم مع نجوم كبار وهي المرة الثاني بالسبة لي واتمنى التواجد معكم في الموسم المقبل ايضاً ”.

وأضاف: “ قدمنا موسم للنسيان لكننا نطمح لتحقيق أشياء جيدة في الموسم المقبل من خلال تكاتفنا كلاعبين ودعم جماهيرنا ”.

وأكمل: “ يجب أن يحافظ لاعب الكرة على نفسه وهو ما احرص عليه دائماً من أجل الظهور بكشل جيد ”.

وساهم زيزو في 26 هدفاً لفريق الزمالك في بطولة الدوري بالموسم الماضي بعدما سجل 13 هدفاً وصنع مثلها.