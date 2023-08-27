بقعة شمسية ضخمة تدور باتجاه الأرض

ألقت المركبة الفضائية Perseverance Mars التابعة لوكالة ناسا، لمحة عن بقعة شمسية ضخمة، تشير إلى منطقة ذات نشاط شمسي مرتفع، على الجانب البعيد من الشمس والتي ستتجه نحو الأرض في الأيام المقبلة.

"نظرًا لأن المريخ يدور حول الجانب البعيدشور مدونة على موقع spceweather.com. "اعتبر هذا التحذير الخاص بك لمدة أسبوع واحد:ة قادمة."

تم التقاط البقع الشمسية بواسطة Mastcam-Z من Perseverance. ووفقًا لموقع ناسا الإلكتروني، فإن المهمة الرئيسية لـ Mastcam-Z هي "التقاط فيديو عالي الدقة وصور بانورامية ملونة وصور ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ وميزاته في الغلاف الجوي".



استغرقت المركبة، التي تتمثل مهمتها في تحليل سطح الكوكب الأحمر والبحث عن علامات قديمة محتملة للحياة على المريخ، لحظة من مهامها المعتادة لإلقاء نظرة.

تلتقط بيرسيفيرانس صورًا للشمس يوميًا لقياس كمية الغبار الموجود في الغلاف الجوي للمريخ. لكن هذه الصورة كشفت عن بنية على سطح نجمنا المركزي، الأمر الذي لفت انتباه العلماء.

البقع الشمسية هي مناطق باردة ومظلمة على سطح الشمس حيث يكون المجال المغناطيسي قويًا بشكل خاص. عادة ما تنشأ التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية من هذه المناطق النشطة. تدفع عمليات الطرد هذه البلازما والمادة المؤينة والجسيمات المشحونة عالية الطاقة بسرعة كبيرة إلى الفضاء.

ومع دخول الشمس الحد الأقصى للدورة الشمسية الخامسة والعشرين، فمن المتوقع أن يزداد هذا النشاط.

إذا وصلت المقذوفات الإكليلية الجماعية إلى الأرض، فقد يكون لها تأثير مدمر على أقمار الاتصالات وشبكات الطاقة والملاحة.



في الوقت الحالي، قامت المثابرة بواجبها لتنبيهنا نحن أبناء الأرض.

وسوف تستمر الآن في رحلتها عبر أرضية Jezero Crater التي يبلغ عرضها 45 كيلومترًا، حيث تلتقط الصخور وتلتقط صورًا للهياكل جنبًا إلى جنب مع رفيقتها المروحية Ingenuity لمساعدتنا على فهم المريخ وماضيه القديم بشكل أفضل.