عاجل
"الصيادلة" تقرر الرقابة المشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة (فيديو) الأمير عباس حلمي يكشف لـ «الوفد» مصير رفات الأمير يوسف كمال
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شعبة الدواجن تكشف أسباب استقرار الأسعار.. 56 جنيها للكيلو (فيديو)

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب استقرار أسعار الدواجن في الفترة الحالية، موضحا أن الثبات يرجع لوجود وفرة في مستلزمات الإنتاج خاصة في ظل حصاد الذرة الصفراء حاليا.

txt

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية

وأضاف “السيد”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، مساء اليوم، أن سوق الدواجن  شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك في ظل توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة.

أسعار الدواجن وصلت إلى 56 جنيها في المزرعة

وتابع: "هناك ثبات في أسعار الدواجن لتصل إلى 56 جنيها في المزرعة، مشيرا إلى أن سوق الدواجن  شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك في ظل توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة.

وأردف: “احتياطي الذرة الصفراء وصل حاليا إلى 5 أشهر”، متابعا “البورصة السلعية للكائنات الحية لا تصلح ولكن تصلح عندما يتحول المنتج لمجمد".

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية

المصيلحي: ندرس طرح الدواجن في البورصة لإحداث التوازن في السوق