شعبة الدواجن تكشف أسباب استقرار الأسعار.. 56 جنيها للكيلو (فيديو)

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب استقرار أسعار الدواجن في الفترة الحالية، موضحا أن الثبات يرجع لوجود وفرة في مستلزمات الإنتاج خاصة في ظل حصاد الذرة الصفراء حاليا.

وأضاف “السيد”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، مساء اليوم، أن سوق الدواجن شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك في ظل توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة.

أسعار الدواجن وصلت إلى 56 جنيها في المزرعة

وتابع: "هناك ثبات في أسعار الدواجن لتصل إلى 56 جنيها في المزرعة، مشيرا إلى أن سوق الدواجن شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك في ظل توفير الحكومة الكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة.

وأردف: “احتياطي الذرة الصفراء وصل حاليا إلى 5 أشهر”، متابعا “البورصة السلعية للكائنات الحية لا تصلح ولكن تصلح عندما يتحول المنتج لمجمد".