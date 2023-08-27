أين تعيش الكائنات الفضائية.. ناسا تحل اللغز أخيرا

أظهر الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي، كوكب الزهرة، علامات محتملة لوجود الحياة. وهي مغطاة بسحب كثيفة من الأحماض، وقد سجلت درجة حرارة سطحها أكثر من 475 درجة مئوية أو 900 درجة فهرنهايت. والآن، اقترحت الدكتورة ميشيل ثالر، عالمة الأبحاث في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، نظرية عن العلامات المحتملة للحياة على كوكب الزهرة. وفقًا للادعاءات غير التقليدية للدكتور ثالر، فإن الظروف التي أصبحت فيها الحياة البشرية مستحيلة تظهر علامات على وجود حياة غريبة مختبئة في مكان ما على الكوكب الغائم.

يُظهر الغلاف الجوي لكوكب الزهرة علامات معينة لا يمكن إنتاجها إلا في حالة وجود أي بكتيريا على الكوكب. وتعتقد الدكتورة ثالر أن هناك علامات محتملة لوجود حياة في الغلاف الجوي المليء بثاني أكسيد الكربون، وذكرت أنها متأكدة من وجود حياة في مكان ما. نظرًا لتشابه هيكلها وحجمها مع الأرض، فقد أُطلق على كوكب الزهرة لقب "توأم الأرض". ومع ذلك، من المستحيل أن يعيش الإنسان على هذا الكوكب.

ومع ذلك، أعرب البروفيسور دومينيك بابينو، عالم الأحياء الفلكية في جامعة كلية لندن، عن شكوكه حول النظرية واقترح مواقع أخرى محتملة للحياة خارج كوكب الأرض. يشعر البروفيسور بابينو أنه من الصعب التأكد من آراء الدكتور ثالر. ويعتقد البروفيسور أن حدوث مثل هذه التفاعلات الكيميائية المتعلقة بالحياة يتطلب وجود الماء السائل. للعثور على حياة خارج كوكب الأرض، يحتاج المرء إلى اكتشاف الحفريات التي ربما تكون قد دُفعت إلى أعماق الصخور الرسوبية التي تحتوي على تاريخ السوائل التي تحافظ على الحياة.

وقال البروفيسور بابينو إنه من الصعب افتراض كيفية استدامة الحياة على كوكب الزهرة، نظرا لمشكلته مع البراكين واسعة النطاق التي يبدو أنها تغطي معظم السطح على مدى 100 مليون سنة الماضية.

ومع ذلك، يتفق كل من الدكتور ثالر والبروفيسور بابينو على أنه يمكن العثور على حياة ميكروبية على الأقمار الجليدية داخل نظامنا الشمسي. وتقول وكالة ناسا إن لدينا 290 قمرًا تقليديًا، وهذا لا يشمل 464 كويكبًا صغيرًا وكواكبًا صغيرة.

وذكر البروفيسور بابينو أيضًا أن احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض والحفريات على المريخ والأقمار الجليدية أعلى منه على كوكب الزهرة. تم العثور على الجليد في القطبين الجنوبيين للمريخ. تشير السجلات الجيولوجية أيضًا إلى أن المريخ والأقمار الجليدية تحافظ على الحفريات.