سكرتير عام محافظة أسيوط يتفقد إنشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

واصل اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط جولاته الميدانية بمراكز المحافظة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها والمزمع تنفيذها شرف مركز الغنايم بزيارة السكرتير العام للمحافظة يرافقه مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم لتفقد الموقف التنفيذى لسير العمل بمجمع تدوير المخلفات الصلبة بالطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة الغنايم على مساحة 25 فدانًا تقريبًا والذى يعد الأول من نوعه بأحدث تكنولوجيا لخدمة مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج والتأكد من انتظام العمل وفقًا للخطة الموضوعة وعدم وجود أى عقبات.



كما واصل سكرتير عام محافظة أسيوط جولته الميدانية بتفقد موقف الغنايم ضمن مشروع تطوير المواقف بالمحافظة واستمع سكرتير عام محافظة أسيوط لمطالب المواطنين بمركز الغنايم.



وأكد استمرار متابعته الميدانية لكافة المشروعات بمدن وقرى المحافظة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة بصعيد مصر.

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم

سكرتير عام محافظة اسيوط يتفقد انشاءات مصنع المخلفات الصلبة بالغنايم