كاميرات Xiaomi 13 Ultra أكثر متعة مما ينبغي

طالما كانت هناك هواتف ذكية، كانت هناك عمليات مزج بين الهواتف والكاميرات.

لدينا كاميرات يمكن تثبيتها على هاتفك أو تثبيتها بواسطة المغناطيس. لدينا عدسات ملحقة ومقابض لجعل هاتفك يعمل كالكاميرا. لقد كانت لدينا كاميرات كانت أيضًا نوعًا من الهواتف. لم يكن أي منها جيدًا بما يكفي لإقناع الجماهير، ويبدو أن الجميع قد توصلوا إلى اتفاق مفاده أن الهواتف يمكن أن تبدو وكأنها هواتف فقط، ويمكن للكاميرات فقط الاستفادة من بيانات هاتفك المحمول حسب الحاجة. إن العالم العاقل هو عالم عادل، وما إلى ذلك.

أعلنت شركة Xiaomi عن هاتفها 13 Ultra مع مجموعة ملحقات الكاميرا مقابل 999 يوانًا إضافيًا (حوالي 137 دولارًا، على الرغم من أن بائعي eBay يطلبون حوالي 200 دولار).

يبدو الأمر عاديًا نوعًا ما، أليس كذلك؟

إن مفتاح نجاح هذا الهاتف / الكاميرا على وجه التحديد - ولا نستطيع المبالغة في أهمية هذه الميزة - هو أنك لا تبدو وكأنك تستخدمها. كل هذا أمر بسيط نسبيًا، على الأقل حتى تبدأ في استخدام حامل الفلتر، ولكن هذا يقع على عاتقك.

تشتمل المجموعة في جوهرها على حافظة هاتف ذات مظهر عادي ومقبض ينزلق عندما تريد ذلك ويستقر في مكانه. من السهل إزالة الغالق عندما تريد استخدام هاتفك كهاتف عادي. يتصل مصراع المقبض ذو المرحلتين بالكاميرا عبر البلوتوث. يوجد أيضًا ملحق لحزام المعصم، وإذا كان هناك أحد ملحقات الكاميرا الأكثر استخفافًا، فأعتقد أنه حزام المعصم المتواضع. أريد واحدة على كل هاتف.

يوجد غطاء عدسة مزخرف في الغالب ومحول مرشح مقاس 67 مم المذكور أعلاه. لقد قمت بتثبيت قبضتي في مكانها وتوجهت إلى إحدى الوجهات السياحية المفضلة في سياتل للقيام بالتصوير الفوتوغرافي لبضع ساعات.

تخيل أنك تتجول بعد ظهر يوم مشمس مع هاتف Xiaomi 13 Ultra. من المؤكد أن قبضة الكاميرا تجعل حمل الهاتف أكثر راحة أثناء التقاط الصورة. ويساعدك زر الغالق الفعلي على التركيز بشكل أكبر على موضوعك بدلاً من التركيز على الشاشة.

والأهم من ذلك أن 13 Ultra هو أيضًا وحدة مطلقة. توجد أربع كاميرات خلفية، تحتوي إحداها على مستشعر ضخم مقاس بوصة واحدة. هناك عدسات مقربة 5x و3.2x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع. تشتمل الكاميرا الرئيسية أيضًا على تكبير/تصغير بمقدار 2x. إنها مجموعة متنوعة من أجهزة الكاميرا، كما أن البرنامج الذي يدعمها ليس متهالكًا أيضًا. الأمر كله يتعلق بعلامة Leica التجارية، وصولاً إلى معالجة الألوان، والتي يجب أن تتعامل معها بحذر.