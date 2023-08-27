تفاصيل حفل تخريج طلاب الدفعة 28 بكلية التربية النوعية بالزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، حفل خريجي كلية التربية النوعية الدفعة ٢٨، بحضور الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، ورؤساء الأقسام والوحدات بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

بدأت فعاليات الإحتفالية بطابور عرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمته توجه الدكتور عاطف حسين بالشكر إلى إدارة كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التنظيم المتميز للإحتفالية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول لهذا اليوم الذي يحتفلون فية بنجاح أبنائهم وتفوقهم، موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب خلال حياتهم القادمة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

كما توجه الدكتور هاني حلمي بالترحيب بجميع الحضور وخالص التهاني للخريجين، مؤكدا أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الأربعة سنوات للوصول إلى هذا اليوم، مؤكدا ثقته في خريجي الكلية الواعدين لكفاءتهم وقدرتهم على الإندماج فى مجالات سوق العمل المختلفة .

وعلى هامش الاحتفالية، أقيم حفلا موسيقيا تحت إشراف الدكتورة ريهام إيهاب زايد رئيس قسم التربية الموسيقية، والذى أشاد به جميع الحضور.

وفي ختام الإحتفالية، تم منح دروع التميز لأوائل الخريجين، متمنين لهم النجاح في مسيرتهم العملية، كما تم إهداء درعا تذكارية للدكتور أحمد عنانى تقديرا لجهوده فى الإشراف على الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، كما تم إهداء دروعا تذكارية أيضا لوكلاء الكلية وتكريم جميع القائمين على الحفل.