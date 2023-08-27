ضخ دماء جديدة في المنصات التعليمية خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضخ دماء جديدة في مختلف المنصات التعليمية والقنوات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مجموعة المعلمين الذين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" يمثلون الدفعة الاولى فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتوالى ضخ دماء جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف المنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في جمهورية مصر العربية أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء في المنصات التعليمية من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.

واستهدف الاجتماع تفعيل المنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة للطلاب.

وحضر اجتماع وزير التربية والتعليم كل من: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

التواصل مع الطلاب على المنصات التعليمية

ووجه وزير التربية والتعليم بوضع آليات لتعزيز التفاعل وتحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين على المنصات التعليمية لضمان تحقيق اقصى معدل من التحصيل الدراسي، من خلال مجموعة من المعلمين المساعدين الذين ترتكز مهامهم على متابعة الطلاب والرد على كافة استفساراتهم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا اللقاء يهدف لتطوير البرامج التعليمية لتحقيق مبدأ "التدريس من أجل التعلم"، مؤكدا أهمية التكامل بين الكتاب المدرسي والمواد التعليمية والتدريبية التي ستطرحها الوزارة قريبا ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة "التقويم من أجل التعلم" في تقديم المعلمين شرحا متميزا لطلاب المرحلة الثانوية عبر قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر" وتطبيق "مدرستنا بلس"، مع تعظيم الاستفادة من هذا المحتوى التعليمي خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.