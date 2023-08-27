ننشر تفاصيل جلسة الإفصاح لمناقشة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية بمطاي

عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، جلسة الإفصاح ومشاركة المعلومات لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة للعام المالي 2022-2023، و لمناقشة المشروعات المدرجة للتنفيذ ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

جاء ذلك بناء على توجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن عقد جلسات الإفصاح ، (مشاركة المعلومات ) بالمراكز والمدن ، لمناقشة المشروعات التى سيتم ادراجها بالخطة الإستثمارية ، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية ، والقيادات الشبابية والنسائية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبة تقدم المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، بالشكر للحضور على التواصل بين الهيئات التنفيذية بالمركز ، وبين الهيئات المجتمعية كالجمعيات الأهلية ، وذلك بهدف تحقيق اقصى استفادة من ادراج وتنفيذ الخطة الإستثمارية للمركز في كافة القطاعات ، وأوضح رئيس المركز ، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الإستثمارية ، وتقديم الدعم المالي الإضافي لإستكمال الخطة للإرتقاء بمستوي التنمية المقدمة للمواطن، وتنمية القدرات المحلية، لتصبح قادرة علي ادارة التنمية ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبشأن المتابعة المستمرة للواؤ أسامه القاضي محافظ المنيا ، لتنفيذ الخطة الإستثمارية للمركز ، والدعم المقدم للإنتهاء من أعمال الخطة في المواقيت المحددة لها، وبدأ عبد المنعم اسماعيل عيد مدير ادارة التخطيط والمتابعة، بسرد ما تم تنفيذة بالخطة الإستثمارية للعام المالي السابق 2022-2023.

وتم تنفيذ الخطة بنسبة 100% ، ثم تحدث عن المشروعات المدرجة في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 بكل قطاعاتها ، وفي خلال ذلك تم عرض ترويجي بالصور والفيديو ، بتفاصيل الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022-2023 م ، وقال ربيع ابراهيم مسئول ادارة التنمية المستدامة بالوحدة المحلية ، أن الهدف من جلسات الإفصاح هو تحقيق المشاركة المجتمعية لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات في الخطة ، والتي تهم قطاع كبير من المواطنين، وتحقيق مبدأ المشاركة ، والذي يهدف الية برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وتم فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات التى سيتم ادراجها بالخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث تم مناقشة بعض المقترحات المقدمة من المواطنين والرويه المستقبلية للخطة.