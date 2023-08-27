صينيون يهاجمون مدارس يابانية في بكين احتجاجًا على تصريف المياه الملوثة نوويًا

تعرضت بعض المدارس اليابانية في الصين لهجوم بالبيض والحجارة، احتجاجًا على تصريف اليابان للمياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في البحر، حسب ما أفاد الإعلام الياباني، اليوم الأحد.

وأكد شهود عيان، أنه لم يتم التأكد بعد من وقوع إصابات أو أضرار بالمباني.

ومن جانبها، وحثت القنصليات العامة اليابانية ذات الصلة الجانب الصيني على تشديد الأمن في المدارس في أعقاب المضايقات المحتملة بعد بدء إطلاق المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم في البحر.

وبعد بدء اليابان تصريف مياهها النووية في البحر مساء الخميس، ألقي مواطن صيني الحجارة علي مبنى مدرسة يابانية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ولكن تم القبض عليه بواسطة الأمن.

وفي مدرسة يابانية في سوتشو بمقاطعة جيانغسو المجاورة، عثر حراس الأمن في دورية على عدة بيضات في مبانيها صباح الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين رفضها وإداننها تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية في المحيط، وطلبت من الحكومة اليابانية وقف هذا الخطأ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، إن الصين تعارض بحزم هذه الخطوة وتدينها بشدة، لقد قدمنا احتجاجات رسمية جادة لليابان وطلبنا منها وقف هذا الخطأ، مشيرا إلى أن تصريف المياه يتجاوز حدود اليابان، والقضية ليست بأي حال من الأحوال مسألة خاصة باليابان، مضيفا أنها فشلت في إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الآخرين إزاء هذا الشأن.

استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية



وأوضح المتحدث أنه منذ أن بدأت البشرية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، لم تكن هناك أي سابقة ولا معايير معترف بها عالميا لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط،مشيرا أن البدء القسري في تصريف تلك المياه في المحيط عمل أناني وغير مسؤول أبدا ويتجاهل المصلحة العامة العالمية، مضيفا أن تصريف المياه الملوثة نوويا ينتهك حقوق الناس في الصحة والتنمية والبيئة الصحية، ما يمثل انتهاك اليابان لمسؤولياتها الأخلاقية والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية تضع دائما رفاهية شعبها في المقام الأول، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الغذاء وصحة الشعب الصيني.

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