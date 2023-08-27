رسمياً.. وست هام يعلن تعاقده مع الغاني محمد قدوس

أعلن نادي وست هام الإنجليزي رسمياً مساء اليوم الأحد عن ثالث صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونجح وست هام في التعاقد مع الموهبة الصاعدة محمد قدوس نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي ومهاجم المنتخب الغاني.

وحصل النادي اللندني على توقيع محمد قدوس على عقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة في صفقة وصلت قيمتها لـ 44 مليون دولار يحصل عليها أياكس.

وكان وست هام قد تعاقد في وقت سابق مع المكسيكي إديسون الفاريز قادماً من أياكس بجانب الانجليزي جيمس وراد.

رقم تاريخي لمحمد قدوس في كأس العالم

وكان محمد قدوس نجم منتخب غانا، قد كتب إسمه في تاريخ النجوم السوداء في نهائيات كأس العالم بعدما نجح في تسجيل هدفين في مونديال 2022 أمام كوريا الجنوبية.

وأصبح قدوس لاعب أياكس الهولندي أول لاعب في تاريخ غانا يسجل ثنائية في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم.