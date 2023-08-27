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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المقاولون العرب يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح للسعودية.. نريد الأموال ولكن (فيديو)

النجم العالمي محمد
النجم العالمي محمد صلاح

علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، على الأنباء التي تتعلق باقتراب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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 نريد الأموال ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن نادي المقاولون يدعم كل ما يقرره محمد صلاح، مضيفًا:" نثق في عقليته، فتفكيره منطقي جدًا، ونعم نريد الأموال، ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.. وهدفنا ليس المادة.. بل استمرارية صلاح.. نجد مصلحة محمد صلاح. قبل الـ5 ملايين يورو. ونثق في قراره.. و بنقول لصلاح شوف مصلحتك فين، وهو طموحاته لا تنتهي".

وكشف أن المقاولون العرب سيحصل على 4% من قيمة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة؛ حال تمتة الصفقة الكبيرة.

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