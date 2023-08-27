القومي لعلوم البحار يكشف ظهور سمكة الشمس بمرسى علم (فيديو)

علق الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، على ظهور سمكة الشمس بمرسى علم.

وقال الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سمكة الشمس أكبر الأسماك العالمية، ووصل طولها لأكثر من 3 متر".

وأضاف: "وزن السمكة يصل إلى طن في الأفراد البالغة"، موضحا: "السمكة بتطلع تتشمس على وش المياه لأنها تعيش في الأعماق لكن في بعض الظروف بتطلع تأخذ حمام شمس على سطح المياه لذلك أطلق عليها سمكة الشمس".

ظهور سمكة الشمس الأحداث النادرة التي تحدث في البحر الأحمر

وأشار أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار،: "سمكة الشمس تظهر من وقت لأخر، ومن الأحداث النادرة التي تحدث في البحر الأحمر، لكن هذا أكبر دليل على أن البيئة سليمة ونقية في البحر الأحمر".

وتابع أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار،: "سمكة الشمس تطفو على سطح البحر لاكتساب درجة حرارة تعوض بها برودة الأعماق التي تعيش فيها".