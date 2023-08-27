انطلاقة مصطفى محمد تعزز موقعه كمهاجم مصر الأول (فيديو)

يقدم مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأول ونجم فريق نانت الفرنسي، انطلاقة رائعة مع بداية الموسم الجديد للدوري الفرنسي.



ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين لفريقه أمام منافسه موناكو في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات بالمسابقة الفرنسية حتى الآن.

وجاءت البداية المميزة لمصطفى محمد لتثبت أقدامه بشكل أكبر كمهاجم مصر الأول خلال الفترة الحالية.





استعادة البريق:



بدأ مصطفى محمد مسيرته مع منتخب مصر الأول في 2019 عندما شارك في لقاء النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وظهر النجم الصاعد وقتها بمستوى مبشر خصوصًا بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي وقيادته للقب أمم افريقيا تحت 23 عامًا والتأهل للأولمبياد.

وفرض مصطفى محمد نفسه على اختيارات المدير الفني حسام البدري رفقة محمد شريف مهاجم الأهلي قبل أن يبتعد الأخير عن الصورة مع تولي كارلوس كيروش تدريب المنتخب ويصبح مصطفى محمد المهاجم الأساسي للفراعنة في "كان 2022".

ورغم تواجده كأساسي الا أن مصطفى مر بفترة من عدم التوفيق وابتعد عن تسيل الأهداف مع منتخب مصر من أكتوبر 2021 عندما سجل في شباك ليبيا بتصفيات كأس العالم وحتى يونيو 2022 بعدما هز شباك منتخب غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، حيث شارك خلال هذه الفترة في 10 مباريات لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف.

ومع تزايد الانتقادات الموجهة له في ظل ابتعاده عن تسجيل الأهداف نجح مصطفى محمد في استعادة بريقه كمهاجم مع المنتخب المصري خصوصًا مع تعيين روي فيتوريا مديرًا فنيًا للمنتخب.

ولعب مصطفى محمد 5 مباريات دولية تحت قيادة فيتوريا سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا آخر ليؤكد جدارته كمهاجم أساسي للفراعنة.





تجربة واعدة:



ويخوض مصطفى محمد موسمه الرابع كمحترف في الدوريات الأوروبية التي بدأت عبر بوابة جالاتا سراي التركي في موسم 2020-2021.

ونجح مصطفى محمد المنتقل من الزمالك إلى جالاتا سراي في تسجيل 9 أهداف خلال 17 مباراة خاضها بعد انضمامه للفريق التركي في يناير.

ومر مصطفى محمد بصعوبات في الموسم التالي بسبب بعض الخلافات مع المدير الفني لجالاتا سراي الا أنه شارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لينضم في الموسم الماضي إلى نانت الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد بموسمه الأول مع نانت في 51 لقاءً بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى، لتقرر إدارة النادي الفرنسي الاحتفاظ به في الموسم الجاري الذي يشهد تألقًا واضحًا للنجم المصري الصاعد.

