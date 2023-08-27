موزمبيق تعلن القضاء على زعيم تمرد مرتبط بتنظيم الدولة

قالت وزارة الدفاع في موزمبيق، إن القوات المسلحة قتلت زعيما مزعوما لتمرد مرتبط بتنظيم الدولة (داعش) يتركز في إقليم كابو دلجادو الشمالي الغني بالغاز.

وذكر بيان للوزارة أن بونوماد ماتشودي عمر، المعروف أيضا باسم أبو سليفة محمد وابن عمر، والذي “قاد العمليات منذ اندلاع الإرهاب في موزمبيق”، قُتل مع اثنين من مساعديه.

من جانب آخر قال رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، إن قتل بونوماد، لكنه حذر من أن المعركة ضد التمرد لم تنته بعد، بعد الخسارة الذى تسبب فيه المتمردين عام 2017 ، في مقتل آلاف الأشخاص وتعطيل مشاريع طاقة بمليارات الدولارات.



ووصفته وزارة الخارجية الأمريكية، التي صنفت عمر بأنه “زعيم إرهابي” في أغسطس 2021، بأنه رئيس الإدارات العسكرية والشؤون الخارجية لتنظيم الدولة في موزمبيق وقالت إنه مسؤول عن هجمات في كابو ديلجادو، بما في ذلك فندق. في مدينة بالما في مارس 2021.

وزارة الدفاع الموزمبيقية



وقالت وزارة الدفاع الموزمبيقية، إنها قتلت زعيما بارزا آخر للمتمردين هو أبو كيتال.

