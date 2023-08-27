المطلقة وتعليم الأبناء

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رضا على إسماعيل أرملة تعول 6 أطفال فى التعليم: «ناصر»، 18 سنة، طالب فى الصف الثانى الإعدادى ويعانى من تسوس فى العظام ويحتاج إلى ثلاث عمليات جراحية وعلاج شهرى تكلفته 1500 جنيه و«عبدالرحمن» 11 سنة فى الصف الأول الإعدادى و«على» 8 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى و«لمار»3 سنوات والأم ربة منزل وليس للأسرة أى مصدر دخل ثابت يعينهم على نفقات المعيشة ومصروفات الأبناء فى الدراسة سوى معاش 1400 جنيه لا يكفى متطلبات الحياة وإيجار السكن 800 جنيه.

تناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء.