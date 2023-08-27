مسلحون يختطفون 12 شخصًا في شمال نيجيريا

أفادت المواقع النيجيري، بخطف 12 شخصًا علي الأقل في حادثين منفصلين شمال نيجيريا.

في الحادث الأول

اختطف مهاجمون مجهولون أربعة أشخاص.

وقال المسؤول المحلي محمد بوكيوم، إن من بين الأشخاص الذين تم اختطافهم رئيس قرية ناساراوا-بوركولو في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.

بينما أوضح بوكيوم، أحد شهود العيان، أن الضحايا الآخرين هم ثلاثة مزارعين محليين، وإن المهاجمين طلبوا فدية.

وفي حادث منفصل

اختطف مسلحو بوكو حرام ثمانية مزارعين في قرية مايوا، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وقال محمد جيدة، الذي تمكن من الفرار من المهاجمين، إنه شاهد المتمردين يحيطون بالمزارعين أثناء عملهم في مزرعتهم.

وأضاف جيدة، أن عندما رأيتهم بدأت بالركض مع الآخرين بحثاً عن الأمان، ولحسن الحظ، تمكنت من الفرار ولكن تم القبض على بقية زملائي من قبل بوكو حرام”.

وأكد جريما أبوبار وبوكر كاشالله، وهما أقارب لبعض الضحايا، وقوع الهجوم، مضيفين أن المتمردين طلبوا فدية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعاثت العصابات المسلحة، التي غالبا ما يشار إليها محليا باسم قطاع الطرق، فسادا في شمال غرب نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث اختطفت آلاف الأشخاص وقتلت المئات وجعلت السفر برا أو الزراعة في بعض المناطق غير آمن.



في غضون ذلك، أطلقت جماعة بوكو حرام سراح 49 امرأة اختطفت في وقت سابق من الأسبوع بالقرب من مايدوجوري بعد أن دفع مسؤول حكومي فدية مقابل إطلاق سراحهن.

وقالت ضحيتان، إن النساء اختطفن من مزارعهن صباح الثلاثاء في قرية شواي كاوري على مشارف مايدوجوري.

وأضاف أحد الضحايا: “تم إطلاق سراحنا جميعاً عند منتصف الليل بعد أن قالت بوكو حرام إن عائلاتنا قامت بتأمين إطلاق سراحنا بعد تلبية مطالبهم”.



