20 ألف جنيه.. تعيد سمع «شهد»

الطفلة «شهد حسن السيد» تبلغ من العمر 16 عامًا، طالبة بالصف الثالث الاعدادى، منذ ولادتها اكتشف الاطباء إصابتها بفقدان السمع العصبى الشديد بالاذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ 6 سنوات أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى، واستمرت فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، الا ان السمع مهدد بالفقدان وتدهور الحالة بشدة، بعد تعطل جهاز السمع «القوقعة»، الذى يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، أو بيت البطارية، وهذه الاشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والاب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للاسرة، والطفلة مهددة الان بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف تسعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه، وتحتاج جلسات تخاطب شهريا بتكلفة ألفي جنيه.

جاءت أم الطفلة إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذة كبدها، ولديها 4 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، 3 ابناء منهم مرضى بضعف السمع، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها، والآن الوضع صعب وتعود الطفلة للصمم بدون سمع وفى حاجة للانقاذ بشكل عاجل.