11 ألف جنيه.. تنقذ سمع «يوسف»

يوسف أحمد محمد.. يبلغ من العمر 12 عامًا، يدرس بالصف الأول الإعدادي، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بفقدان السمع العصبى الشديد بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، وأجريت له جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب على فترات متقطعة بسبب تكلفتها المالية الضخمة، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، والآن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون، أو بطاريات، أو أسلاك، أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية، ولا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفل مهدد الآن بفقدان السمع والتعثر في الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة، تتكلف أحد عشر ألف جنيه.

وكذلك يحتاج لعمل جلسات تخاطب تتكلف ألف وستمائة جنيه شهريًا، والأم لديها ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، جاءت أم الطفل إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحي يرفض الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.